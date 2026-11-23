25 возвращенных в ВСУ дезертиров снова сбежали под Харьковом и прячутся в домах Фото: REUTERS.

Двадцать пять дезертиров ВСУ, которые в свое время были пойманы и прошли «обработку» психологов, опять разбежались и прячутся по частным домам под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Двадцать пять разысканных дезертиров, которых готовили в Ужгороде Закарпатской области с помощью психологов из 86-го центра психологической поддержки ВСУ, едва прибыв в Вишневое, разбежались и прячутся в домах», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, беглые боевики ВСУ прекрасно понимают, что их на позиции привезли на убой. Они должны были стать пополнением для 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. А эта бригада входит 10-й армейский корпус - печально «прославившийся» многочисленными скандалами и коррупцией.

Сейчас беглецов ищут в селе Вишневом военная служба правопорядка и комендатура армейского корпуса. Они оцепили село и обходят в поисках дезертиров жилые дома.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года на Украине насчитали более 210 тысяч дезертиров. Украинские эксперты заявили, что такие масштабы дезертирства приближают ВСУ к катастрофе.

До этого в Киеве сообщали также, что число дезертирств равно темпам мобилизации.