Туристическая полиция Таиланда ищет пропавшего без вести 74-летнего россиянина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Таиланде силами специальной туристической полиции ведут поиски пропавшего без вести российского туриста. Он перестал выходить на связь. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС.

По словам дежурного сотрудника полицейского участка, мужчина пропал 22 ноября. Уже на следующий день полицейские получили заявление от родных.

Отмечается, что речь идет о 74-летнем гражданине РФ. Утром 22 ноября около 08:00 по местному времени (04:00 мск) он вышел из жилого комплекса Boat Pattana в районе Равай и не вернулся. Мобильный телефон он с собой не взял.

В генконсульстве России в провинции Пхукет отметили, что дипломаты проясняют ситуацию с пропажей туриста из России. Однако к ним за помощью пока никто не обращался.

Летом этого года туриста из Ангарска трое суток искала полиция Паттайи и волонтеры, в родном городе даже завели розыскное дело. А сибиряк все это время … мирно спал на пляже! Когда нашелся - даже не понял, из-за чего сыр-бор.

Ранее сообщалось, что отдыхавший на тайском острове Пхукет российский турист пропал без вести во время купания у побережья. Он купался вместе с друзьями на пляже Найтон и внезапно исчез под водой прямо на их глазах. Отмечается, что мужчину унесло большой волной.