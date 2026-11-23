Туртиайнен: у Путина сильные карты в игре с НАТО. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Недальновидная политика НАТО привела к тому, что Россия становится мировым лидером. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен.

По его словам, чем беднее становятся другие страны и чем больше они тратят на ресурсы, тем Россия с ее обширными ресурсами становится ближе к мировому господству.

«Положение дел становится довольно интересным. У Путина, что называется, сильные карты в рукаве», — сказал он.

Все это, добавил политик, происходит на фоне крупных и бессмысленных трат Североатлантического альянса и укрепления позиций России.

Ранее в США заявили, что глобальные позиции России укрепляются. Несмотря на три года санкций и конфликта на Украине, страна занимает более сильные позиции на международной арене, чем когда-либо.