28-летнего украинца арестовали за изнасилование девушки на пляже в Британии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

28-летнего гражданина Украины задержали за изнасилование. Об этом сообщает Daily Mail. По версии следствия, нападение на молодую девушку около 20 лет произошло в ночь на 4 августа рядом с башней i360 на набережной. Его могут осудить сразу по двум похожим эпизодам.

Впервые мужчину задержали 5 августа, но отпустили под залог, а в минувшую пятницу взяли снова — и уже отправили в магистратский суд Брайтона, который оставил его под стражей до 18 декабря. Дальше дело рассмотрит Королевский суд Льюиса.

Сразу после нападения полицейские оцепили большой участок пляжа, чтобы собрать доказательства. Детектив-инспектор Кэролайн Джеффри заявила, что для выхода на обвинения пришлось провести целый комплекс следственных действий.

Ранее в Польше взяли под стражу украинца, которого считают главой крупной сети по отмыванию денег. Через эту структуру прошло около 79 миллионов евро.