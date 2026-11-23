В Крыму задержан мужчина, сообщивший данные о силовике ДНР для его ликвидации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в Крыму мужчину, который сообщил ГУР МО Украины данные об экс-сотруднике Министерства госбезопасности ДНР для его ликвидации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По заданию куратора он передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации», — отметили в ФСБ.

Оперативные мероприятия позволили своевременно задержать украинского агента.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания и допроса гражданина Белоруссии, которого в 2024 году завербовали нацисты СБУ. Задержанный работал для Украины в Краснодарском крае, собирая информацию о российском военно-морском флоте, а также планировал совершение теракта.