Медведев объяснил, почему мир больше не может остановить распространение ядерного оружия Фото: REUTERS.

Юридические механизмы нераспространения ядерного оружия пытаются зафиксировать сложившийся статус-кво с обладанием таким арсеналом ограниченным кругом государств, однако на практике остановить этот процесс невозможно из-за законного права стран на самосохранение. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», опубликованной в «Московском журнале международного права».

В своей статье политик напомнил о заложенном в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) балансе прав и обязанностей, при котором ядерные державы подтверждают правомерность обладания подобными вооружениями, а неядерные государства отказываются от них и принимают гарантии контроля со стороны МАГАТЭ.

«Этот баланс был достигнут именно на определенном этапе, поскольку последующее развитие событий доказало очевидную бесперспективность остановить распространение ядерного оружия по карте мира», — отметил он.

По его оценке, страны в силу естественного права на самосохранение будут стремиться обзавестись «ядерным зонтиком» вне зависимости от своей публичной риторики. В качестве иллюстрации двойных стандартов в этой сфере он привел фактическое признание «первородного права» на обладание ядерным арсеналом за Израилем при одновременном отказе в аналогичной привилегии Ирану.