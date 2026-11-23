Медведчук: европейская элита рассматривает Украину как свою колонию. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Для Европы Украина - только колония и «законная добыча». И выпускать ее из своих рук европейцы не намерены. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте движения.

Большая часть европейских лидеров, напомнил украинский политик, идут вразрез с мирными принципами ЕС. Незалежная для них - «военный ресурс расширения».

«Европейская элита рассматривает Украину как свою колонию, законную добычу, отдавать которую она не намерена. Отсюда и неуступчивость, и маниакальное желание ввести войска на украинскую территорию, несмотря на необратимые последствия такого шага», - подчеркнул Медведчук.

Украинский политик отметил, что именно из этого проистекает и постоянное хамство главаря киевского режима Владимира Зеленского по отношению к Вашингтону. Ведь коррумпированные власти Украины «щедро кормятся из европейского корыта».

Ранее Медведчук заявил, что мир Украине может принести только Россия, отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти будет недостаточно.

Также украинский политик заявлял, что президент США Дональд Трамп не сможет подписать соглашение с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку он лишь марионетка в руках врагов главы Белого дома.