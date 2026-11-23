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Россия не применила ядерное оружие в ходе специальной военной операции из-за отсутствия прямой необходимости для такого шага. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», опубликованной в «Московском журнале международного права».
По словам Медведева, при рассмотрении вопроса о возможном применении ядерного оружия президент России Владимир Путин всегда учитывает совокупность обстоятельств. В частности, глава государства оценивает соразмерность ответных мер реально причиненному ущербу.
«Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», — подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если речь пойдет о судьбе государства. Он также подчеркнул, что решение должно соответствовать положениям российской ядерной доктрины.