Медведев: РФ не применила ядерное оружие на СВО из-за отсутствия необходимости Фото: Александр ГЛУЗ.

Россия не применила ядерное оружие в ходе специальной военной операции из-за отсутствия прямой необходимости для такого шага. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», опубликованной в «Московском журнале международного права».

По словам Медведева, при рассмотрении вопроса о возможном применении ядерного оружия президент России Владимир Путин всегда учитывает совокупность обстоятельств. В частности, глава государства оценивает соразмерность ответных мер реально причиненному ущербу.

«Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если речь пойдет о судьбе государства. Он также подчеркнул, что решение должно соответствовать положениям российской ядерной доктрины.