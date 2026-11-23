Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская ядерная доктрина содержит перечень ситуаций, в которых Москва обязана задействовать ядерное оружие. Об этом в своей статье для «Московского журнала международного права» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В публикации, озаглавленной «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», Медведев отметил, что Киеву и его сторонникам стоит помнить, что для защиты национальной безопасности Россия вправе и в ряде случаев обязана задействовать весь доступный арсенал средств, включая потенциальное применение ядерного оружия.

«Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя гипотетические угрозы со стороны Европы, заявил: Россия не намерена никого атаковать, но если нападение на РФ произойдёт, конфликт выйдет за рамки традиционных военных действий. Министр добавил, что Москва готова к любому сценарию развития событий.