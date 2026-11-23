Медведев назвал ситуацию, при которой Россия ударит по Украине ядерным оружием Фото: Александр ГЛУЗ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Запад решится передать Киеву ядерное оружие, Москва будет вынуждена ответить упреждающим ударом. Об этом политик предупредил в статье для «Московского журнала международного права».

По словам Медведева, российская ядерная доктрина хоть и не прописывает превентивное применение напрямую, но логика здесь железная: подобные поставки создадут угрозу, которую придётся нейтрализовать до того, как она станет реальностью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязана избежать применения ядерного оружия, даже если «это ружьё висит на сцене спектакля». Он также отметил: Москва понимает, что ни одна ядерная держава не может дать абсолютных гарантий, что её арсенал никогда не будет задействован.