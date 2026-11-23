Багаи: решение о выходе Ирана из ДНЯО пока не принято Фото: REUTERS.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что решение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия до сих пор не поступало во внешнеполитическое ведомство.

По словам дипломата, он в курсе дискуссий на эту тему. Багаи уточнил, что обсуждение вопроса о том, стоит ли Ирану оставаться участником договора, продолжается, и МИД относится к этому с уважением. Однако на сегодняшний день, подчеркнул он, Иран является стороной ДНЯО и привержен закреплённым в нём обязательствам.

12 ноября Совет экспертов Ирана призвал пересмотреть оборонную доктрину и рассмотреть вопрос о выходе из ДНЯО. В заявлении говорилось, что на фоне неоднократных угроз в отношении ядерного потенциала страна больше не может полагаться на ответственные международные организации. Ранее возможный выход Ирана из ДНЯО прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает Договор как краеугольный камень режима нераспространения и не заинтересована в выходе Ирана из этого соглашения.