74-летний мужчина с Альцгеймером чудом выжил после 11 дней в джунглях Бразилии Фото: Оксана ЗУЙКО.

74-летнего Жанарино Феррейру душ Сантуша с болезнью Альцгеймера нашли живым после 11 дней в джунглях Амазонии в Бразилии. Мужчину обнаружили примерно в десяти километрах от места исчезновения. Об этом сообщила французская телекомпания BFMTV.

Все это время бразилец питался дикими фруктами и пил воду из природных источников. Для ночлега он сооружал лежанки из пальмовых листьев. По следам спасатели установили, что мужчина блуждал по лесу кругами.

На момент обнаружения на нем было только нижнее белье. После спасения пенсионера доставили в больницу.

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