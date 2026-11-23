NYP: 68 бочек токсичной свинцовой взрывчатки подорвут в обход решения суда в США Фото: REUTERS.

Армия США на этой неделе проведет контролируемый подрыв 68 бочек с токсичным азидом свинца в штате Айова в обход судебного запрета, воспользовавшись чрезвычайными полномочиями. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на уведомление администрации Дональда Трампа, направленное в суд.

Ранее Апелляционный суд 8-го округа США приостановил операцию по иску экологов, предупредивших, что облако свинцовой пыли может распространиться на расстояние до 160 километров и нанести серьезный вред здоровью жителей, особенно детей.

Однако в Минюсте США заявили, что снижение температуры воздуха грозит дестабилизацией взрывчатки и неконтролируемой детонацией, поэтому военные задействуют исключение из природоохранного законодательства для экстренных ситуаций.

По уточненным данным армии США, подрыв состоится в среду, 25 ноября, при оптимальных погодных условиях. Жителям прилегающих районов настоятельно рекомендовали заранее покинуть опасную зону или оставаться в помещениях с закрытыми окнами и выключенной вентиляцией, а после завершения операции провести влажную уборку поверхностей от свинцовой пыли.

Ранее несколько сотен бочек с отравляющими веществами были захоронены на двух площадках вблизи грунтовых вод в Северной Зеландии. В них содержался хлорированный растворитель ТСА, который опасен для животных и человека.