В Киеве заявили, что метро через Южный мост не запустят до Нового года Фото: REUTERS.

Восстановить движение поездов метро через "Южный" мост до наступления Нового года, скорее всего, не получится. Такой прогноз озвучил Александр Ковтунов, возглавляющий Дарницкую районную администрацию украинской столицы, его слова приводит "Страна.ua".

"До нового года, мне кажется, что нет", — сказал Ковтунов, отвечая на вопрос о том, когда движение поездов метро по мосту будет возобновлено.

Он уточнил, что в результате ударов были повреждены именно те участки конструкции, по которым проложена линия метрополитена, и точные сроки окончания ремонтных работ пока назвать нельзя.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Согласно сообщению Минобороны РФ, целями стали автомобильный и железнодорожный мост "Южный", а также автомобильный мост "Северный" в Киеве. По данным ведомства, обе переправы использовались для перевозки военных грузов и техники ВСУ. В российском военном ведомстве подчёркивают, что удары наносятся исключительно по инфраструктуре, работающей в интересах противника.