Взрослым рекомендуется съедать около 30-50 граммов кешью в день. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему кешью полезно включать в рацион. По словам эксперта, содержащиеся в нем клетчатка, магний, цинк и полезные жирные кислоты помогают поддерживать работу кишечника и его микробиоту. Об этом пишет «Абзац».

«Кешью пищеварительной системе реально полезен – это активный комплекс полезных нутриентов. В нем около 3,3 грамма клетчатки на 100 граммов – это пребиотик для микробиоты толстого кишечника: бактерии ферментируют ее до веществ, снимающих системное воспаление и профилактирующих запоры», – отметила Мухина.

Диетолог пояснила, что магний в составе ореха помогает поддерживать моторику кишечника, цинк участвует в обновлении слизистой оболочки, а олеиновая кислота способствует оттоку желчи. Для лучшего усвоения минералов сырые ядра можно предварительно замочить на несколько часов. От соленого и глазированного кешью специалист посоветовала отказаться.

Взрослым рекомендуется съедать около 30-50 граммов кешью в день – примерно 15-20 орехов. Превышать эту порцию не стоит из-за высокой калорийности продукта и риска аллергии. Мухина также посоветовала не есть кешью натощак, а добавлять его к основному приему пищи.

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