В Италии растет число хикикомори, сейчас их насчитывают около 200 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Италии около 200 тысяч человек могут страдать от синдрома хикикомори — добровольной социальной изоляции, при которой люди надолго отказываются от общения, учебы и работы. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на психолога Марко Крепальди, основателя ассоциации Hikikomori Italia.

По данным ежегодного доклада парламенту о проблеме зависимостей, в 2025 году более 50 тысяч итальянских старшеклассников находились в социальной изоляции свыше шести месяцев. Еще 2,5% учащихся демонстрировали признаки начальной стадии затворничества.

С 2017 года ассоциация получила более 10 тысяч обращений за помощью. В некоторых случаях изоляция становится настолько глубокой, что человек перестает разговаривать даже с родителями. Один из молодых людей годами общался с близкими только записками, которые просовывал под дверь своей комнаты.

Ранее KP.RU писал, что психологи кризисной службы для подростков подготовили памятку с признаками, которые могут указывать на неблагополучие ребенка. Среди тревожных сигналов специалисты назвали замкнутость, длительное стремление к одиночеству и отказ от общения.