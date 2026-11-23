Никиту Джигурду с инфарктом госпитализировали в реанимацию Фото: Евгения ГУСЕВА.

Никиту Джигурду с инфарктом экстренно госпитализировали в реанимацию на машине скорой помощи. Об этом в понедельник, 23 ноября, корреспонденту KP.RU сообщила его супруга Марина Анисина.

По словам жены артиста, бригада медиков доставила его в медицинское учреждение в первой половине дня, после чего врачи сразу приступили к оказанию экстренной помощи. Связи с самим пациентом в настоящий момент нет, так как он находится в отделении без мобильного телефона.

Ранее Никиту Джигурду увезли на скорой помощи, после того как его свалил гипертонический криз. Артисту стало плохо во время прямого эфира программы «Танцы со звездами».