Глава Евросовета Антониу Кошта Фото: REUTERS.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с инициативой урезать на 16,2% расходы на оборону и конкурентоспособность в проекте семилетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Как сообщила газета Financial Times, это первое официальное предложение из Брюсселя, которое затрагивает новые приоритетные статьи военных расходов, ранее увеличенные Еврокомиссией более чем в десять раз по сравнению с текущим периодом.

Однако даже после предложенного Коштой урезания финансирование по этому направлению останется примерно в восемь раз выше уровня, заложенного в бюджет на 2021–2027 годы.

Дискуссия о военных расходах Евросоюза выходит за рамки бюджетных процедур и отражает раскол между странами-членами. Если одни государства готовы урезать финансирование обороны и безопасности, то Польша занимает противоположную позицию. Ранее премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что Варшава выступает против таких планов.