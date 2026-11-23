Российские наноспутники впервые испытали систему лазерной космической связи Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Геоскан» и «КуСпэйс Технологии» впервые в России испытали систему наведения наноспутников для лазерной космической связи. Эксперимент подтвердил, что точности ориентации малых аппаратов достаточно для организации оптических каналов передачи данных с Землей, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Геоскана».

Испытания прошли с использованием спутников «Лобачевский» и «ИнноСат16», разработанных «Геосканом». Аппараты формата 16U собраны из 16 стандартных модулей размером 10 на 10 сантиметров. Их проверяли с помощью наземной оптической станции компании «КуСпэйс Технологии» в Звенигороде.

В ходе эксперимента специалисты оценивали точность наведения спутников на станцию и способность удерживать ориентацию. Отклонение при наведении аппарата составило 0,011 градуса, а при наведении станции на спутник — 0,003 градуса.

Ранее KP.RU писал, что компания «Геоскан» планирует создать собственный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой-носителем. Она позволит самостоятельно выводить на орбиту спутниковые группировки разработки предприятия.