Около 40% россиян хотят сократить 11-дневные новогодние каникулы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Почти 40% опрошенных россиян хотели бы сократить новогодние каникулы в этом году. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Напомним, что новогодние каникулы в 2026-2027 годах продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января.

"Такую продолжительность праздничного отдыха 37% россиян называют оптимальной. Еще 13% хотели бы отдыхать дольше - 12-14 дней. Сократить каникулы готовы в общей сложности 39% опрошенных", - говорится в исследовании.

В частности, в исследовании отмечается, что женщины чаще мужчин одобряют 11-дневные каникулы - за выступают 41% женщин и 34% мужчин соответственно.

Каникулы продолжительностью до 3 дней поддерживает лишь 15% респондентов со средним профессиональным образованием и 9% - с высшим. Те чаще предпочитают отдыхать дольше - от 4 до 6 дней.

Ранее KP.RU сообщал, что последняя рабочая неделя декабря в России будет сокращенной. Перед Новым годом граждане будут работать только три дня. Такое решение имеет под собой не только эмоциональное, но и четкое экономическое обоснование для бизнеса.