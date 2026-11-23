Shot: бывшая жена Ефремова вышла замуж за лидера группы «Жуки» Жукова. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Бывшая супруга актера Михаила Ефремова, 54-летний звукорежиссер Софья Кругликова, спустя почти год после развода вновь вышла замуж. Ее избранником стал 59-летний лидер рок-группы «Жуки» Валерий Жуков. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным издания, пара официально оформила брак еще в августе 2026 года, однако известно об этом стало только сейчас. Для Кругликовой этот союз стал третьим по счету, а для автора хита «Батарейка» — вторым.

Музыкант развелся с предыдущей супругой в 2022 году, от прежних отношений у него двое несовершеннолетних сыновей. Обстоятельства знакомства молодоженов не раскрываются, публично новость о свадьбе они пока не комментировали.

Напомним, брак Софьи Кругликовой и Михаила Ефремова продлился 23 года, в нем родились трое детей. Отношения супругов испортились на фоне проблем актера с алкоголем, семейных конфликтов и сообщений о его трехдневном свидании в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. Официально о разводе пары стало известно в сентябре 2025 года.