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41-летний Джастин Сазерленд и его друг Энтони Ричардс помогли сотруднику службы охраны дикой природы в США спасти аллигатора, оказавшегося в опасности. Для этого Сазерленду пришлось буквально оседлать гигантскую хищную рептилию, и удерживать её своим весом, пока природоохрана не смогла скрутить аллигатора. Об этом пишет TC Palm.

Отдыхая на северном пирсе государственного парка Форт-Пирс-Инлет, они заметили крупного аллигатора, застрявшего между валунами волнореза. Сначала друзья решили, что рептилия мертва, так как она почти не двигалась из-за переохлаждения в солёной воде и не могла выбраться из расщелины.

По прибытии на место они вызвали рейнджера. Когда аллигатора вытащили на площадку, приспособление соскользнуло, и если бы никто ничего не предпринял - хищник бы снова угодил в западню. Тогда Сазерленд запрыгнул на спину рептилии и прижал её к камню, удерживая так, пока рейнджеры не принесли клейкую ленту для удержания челюстей и не обмотали пасть хищника. Аллигатор ударил его хвостом, но Сазерленд не пострадал. Благодаря слаженным действиям, аллигатора спасли, а люди остались целыми.

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудники Департамента охраны дикой природы и полицейские поймали 3,6-метрового аллигатора весом около 270 кг во Флориде рядом с торговым центром в Истеро.