В России запустили портал для родителей и воспитателей дошкольников: что там есть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России появился единый цифровой ресурс для родителей и воспитателей — «Главный детский». О запуске объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, на площадке собраны проверенные материалы для детей от 0 до 8 лет.

Ресурс задуман как помощник для взрослых: здесь есть рекомендации для воспитателей и педагогов, советы для родителей. Пользователи узнают, как организовать досуг ребенка, чем его развивать, как растить здоровым и подготовить к школе. При этом портал не останется статичным — его будут пополнять лучшими практиками и опытом.

Материалы на «Главном детском» уже прошли экспертную проверку. Это игры, книги, мультфильмы, готовые сценарии занятий, музыка и методические рекомендации — все разбито по возрасту ребенка, теме и задаче. Найти нужное можно быстро, не пролистывая десятки страниц.

Еще один важный момент: Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что российская система подготовки педагогических кадров и практика дошкольного образования — одна из лучших в мире.