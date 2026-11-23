Оценить риск развития диабета помогают анализы на уровень сахара натощак. Фото: Studio Romantic/shutterstock/fotodom

Бодипозитив призывает уважительно относиться к людям с любым телосложением. Однако отказ замечать риски, связанные с лишним весом, может навредить здоровью и привести к позднему выявлению диабета, рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Искаженное понимание движения бодипозитива может создавать ложное ощущение, будто вес вообще не имеет значения для здоровья. Это опасно, потому что ожирение связано не только с внешностью, а с риском диабета 2-го типа, гипертонии, дислипидемии, жировой болезни печени, апноэ сна и сердечно-сосудистых осложнений», – отметила врач.

Обратиться к врачу стоит при быстром наборе веса, постоянной жажде, частом мочеиспускании, усталости и сонливости после еды. Для оценки рисков важно проверять уровень сахара в крови, давление и холестерин. Врач подчеркнула, что забота о здоровье не должна сопровождаться осуждением человека из-за его внешности.

Оценить риск развития диабета помогают анализы на уровень сахара натощак и гликированного гемоглобина, а также измерение окружности талии и артериального давления. Важно учитывать и показатели инсулинорезистентности и холестерина. Ухудшение этих параметров – повод обратиться к врачу, а не просто вопрос внешнего вида.

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