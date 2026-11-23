Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев встретился с бойцами СВО в Ростовской области. Фото: ER.RU.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев передал военнослужащим в Ростовской области партию спецтехники, необходимой для выполнения боевых задач. Гуманитарный груз для бойцов партия собрала совместно с екатеринбургским фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».

В зону СВО доставили 60 квадрокоптеров «Мавик», 15 квадроциклов с прицепами и дизель-генератор. На встрече с бойцами Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» постоянно передает в зону СВО оборудование для военнослужащих, необходимые вещи, медикаменты и технику для жителей прифронтовых районов. Помощь собирает вся страна: только за последний месяц партии гуманитарного груза передали Красноярский край, Приморье, Подмосковье, Свердловская и Челябинская области.

ЕР и екатеринбургский фонд передали партию спецтехники бойцам в Ростовской области

«На сегодняшний день «Единая Россия» уже поставила более 140 тысяч тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, - сообщил Владимир Якушев. - В эту работу включены все без исключения региональные, местные, первичные отделения партии. Кто-то приобретает оборудование, кто-то плетет сети. Мы продолжим эту работу до самой Победы».

Помощь для военных приобретается в основном по запросам бойцов. По словам директора фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергея Павленко, они постоянно находятся на связи с военнослужащими и поставляют именно ту технику и оборудование, которые необходимы участникам спецоперации в данный момент.

«Это делается по заявкам и потребностям военнослужащих, то есть не просто так. Военные выходят и говорят, что им нужно. И мы уже совместно с партийцами смотрим, где это можно приобрести, покупаем и передаем», - рассказал Сергей Павленко.

«Основа всего – сбор разведданных. Квадрокоптер «Мавик» как раз обеспечивает выполнение этой задачи, - оценил доставленный груз боец с позывным «Синара». – Данная машина также может выступить в гуманитарных миссиях. По своей грузоподъемности коптер может поднимать до полукилограмма. «Мавик» используется и для сопровождения пехоты. Например, в сумерках нельзя зажигать фонарь, соответственно, по радиосвязи оператор, видя силуэт бойца, может ему подсказывать – вправо-влево, то есть вести как навигатор».

Квадроциклы выручают наших ребят в плохую погоду: в межсезонье, когда на дорогах слякоть, на них легче проехать в труднодоступных местах.

«Не застрянешь, быстро проедешь и также вернешься обратно», - объяснил боец с позывным «Джиззи». – Может доставить провиант на позиции, дроны, обеспечить топливо и еду. Можно эвакуировать бойца, если его ранили».

Сергей Павленко напомнил, что между «Единой Россией» и благотворительным фондом было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно помогло скоординировать процесс сбора гуманитарной помощи и доставки ее на передовую.

«Это важная работа, которая помогает в достижении нашей Победы», - отметил руководитель фонда.