«Известия»: в России разработали бронежилет «Циклон» для школьников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России разработали специальный облегченный бронежилет «Циклон», предназначенный для защиты школьников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию-разработчика «Технокриптонит».

По информации издания, средство индивидуальной защиты создано с учетом анатомических особенностей детского организма и соответствует классу защиты Бр1+С2, что позволяет противостоять осколкам и пистолетным пулям. Изделие уже успешно прошло испытания по действующим российским стандартам ГОСТ.

Отличительными особенностями модели стали сниженный вес, наличие светоотражающих элементов для безопасности на дорогах в темное время суток, а также съемный внешний чехол, который можно регулярно стирать. Практические тесты показали, что ребенок способен самостоятельно надеть и зафиксировать бронежилет за 30–60 секунд.

Комментируя новинку, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова полковник Александр Перенджиев отметил, что в районах с высоким уровнем опасности школьникам целесообразно выдавать не только такие бронежилеты, но и защитные каски для минимизации рисков при обстрелах и атаках беспилотников.

Ранее дроны украинской армии атаковали школу в Запорожской области, когда там было 15 детей. В результате атаки повреждены автомобиль охраны и остекление здания. К счастью, никто из школьников и педагогов не пострадал.