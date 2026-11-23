Золото, никель и апатиты: какие месторождения открыли в России в 2026 году Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ.

В России с начала 2026 года открыли 250 месторождений стратегического сырья. Об этом сообщили в Минприроды РФ. Большая часть — 239 объектов — приходится на твердые полезные ископаемые.

В Минприроды добавили, что минерально-сырьевая база страны каждый год прирастает на 200–300 новых месторождений. Нынешний год не стал исключением. Часть запасов поставят на госбаланс в конце декабря.

Самое крупное открытие — золоторудное месторождение Морозова в Забайкальском крае. Там 37 тонн золота и 13,6 тонны серебра. Рядом по масштабу — медно-никелевое Дальнее в Красноярском крае: 169,6 тыс. тонн никеля, более 8 тыс. тонн кобальта, 250 тыс. тонн меди, 242 тонны платиноидов, 9,5 тонны золота и почти 67 тонн серебра.

В списке значимых объектов также свинцово-цинковое Рассохинское в Красноярском крае (свыше 145 тыс. тонн цинка, более 36 тыс. тонн свинца, 5,3 тонны серебра и 226 тонн кадмия) и апатитовое Гора Южная в Мурманской области (1,1 млн тонн апатитовых руд, 20,5 млн тонн железных руд и почти 12 тыс. тонн циркония).

Ранее KP.RU писал, что крупнейшие месторождения урана в РФ сосредоточены в Якутии. Его доля в этом регионе составляет почти 55 процентов от всех запасов страны.