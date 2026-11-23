Дочь главреда "Знамени" Сергея Чупринина опровергла слухи о его госпитализации Фото: Леонид РЯБКОВ.

Юнна, дочь главного редактора журнала "Знамя" Сергея Чупринина, опровергла информацию о госпитализации своего отца. Ранее Telegram-каналы сообщали, что Чупринин был госпитализирован в состоянии клинической смерти.

"Это неправда", - коротко сказала РИА Новости Юнна.

Изначально утверждалось, будто бы Сергей Чупринин, известный литературный критик, пережил клиническую смерть в возрасте 78 лет. По информации телеграм-каналов, у него возникли проблемы с дыханием из-за хронического заболевания легких, что "привело к отеку легких и клинической смерти". Однако дочь публициста это опровергла.

Чупринин, доктор филологических наук и публицист, был удостоен правительственной награды в 2021 году за поддержку молодых авторов.

Ранее KP.RU сообщил, что на 62-м году жизни скончался Александр Рунов, бывший глава Краснодарского отделения Фонда соцстрахования и журналист.