Мэрия Белгорода предупредила о подозрительных и опасных купюрах на улицах Фото: Мэрия Белгорода

В Белгороде на улицах стали находить подозрительные купюры. Городская администрация сообщила, что на некоторых деньгах могут оставаться следы опасных химических веществ, и призвала жителей к осторожности. Информация появилась в Telegram-канале мэрии.

«Внимание, жители Белгорода! В ряде районов города зафиксированы случаи появления подозрительных купюр. Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ – контакт с ними способен навредить здоровью», — говорится в публикации.

Чиновники просят не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам. Любая мелочь, поднятая с асфальта, теперь может обернуться серьёзными проблемами.

Список потенциально опасных находок власти расширили: не стоит трогать бесхозные пакеты, коробки, игрушки, бутылки, телефоны и другие вещи, оставленные в транспорте, магазинах или подъездах. Родителей отдельно просят объяснить правила безопасности детям — любопытство здесь может дорого стоить.

Похожий случай уже произошёл в Макеевке. Минздрав Донецкой Народной Республики предупредил об опасных купюрах, которые там заметили. Один человек поднял такую деньги и попал в больницу с отравлением неизвестным веществом.