Хип-хоп могут включить в список культурного наследия ЮНЕСКО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Париже 23 ноября подписали хартию, которая открывает путь к включению хип-хопа в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Инициативу продвигают делегации Республики Конго и Демократической Республики Конго при поддержке представителей французской музыкальной индустрии. После подписания хартии планируется создать межправительственный комитет, который займется подготовкой международной заявки.

Хип-хоп зародился в 1970-х годах в нью-йоркском районе Бронкс. В публикации отмечается, что это не только рэп, но и целое культурное движение, включающее диджеинг, граффити, брейк-данс и моду. Сторонники инициативы считают, что Франция стала второй по значимости страной для развития этого направления после США.

Также KP.RU сообщал, что ЮНЕСКО расширила список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, включив в него шесть исторических памятников на Ближнем Востоке.