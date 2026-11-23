Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ — от 13% до 22% в зависимости от годового дохода. Это напрямую влияет на размер имущественного вычета: возврат считается по той ставке, по которой налогоплательщик фактически уплачивает налог. Многие покупатели жилья до сих пор не до конца понимают, как именно новая шкала отражается на их возврате и на какую сумму можно рассчитывать.

Теперь разобраться стало проще: Домклик первым среди российских сервисов недвижимости усовершенствовал свой калькулятор налогового вычета за покупку недвижимости.

Теперь он учитывает прогрессивную шкалу НДФЛ и позволяет не только точно рассчитать полагающуюся сумму возврата, но и сразу подать заявку на получение вычета.

Для расчёта достаточно указать годовой доход и стоимость приобретённого жилья. Новый калькулятор Домклик автоматически определяет применяемую ставку НДФЛ на основе введённого дохода, рассчитывает сумму возврата по имущественному вычету, а также учитывает неиспользованный остаток, переносимый на следующие годы.

Чтобы воспользоваться калькулятором, нужно на сайте Домклик перейти в «Журнал» и выбрать раздел «Калькуляторы» — или просто кликнуть по этой ссылке.

Домклик запустил калькулятор налогового вычета за покупку квартиры с прогрессивной шкалой НДФЛ: Домклик

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