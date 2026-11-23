Слишком сильное воздействие кислот может привести к ожогам. Фото: Anna Shiman / Shutterstock / Fotodom

Домашние косметологические процедуры могут закончиться ожогами, рубцами и воспалениями, если неправильно подобрать средства или настройки приборов. Особенно опасно самостоятельно делать глубокие пилинги, чистки и процедуры с проколами кожи, предупредила врач-косметолог, дерматолог Нана Носарева. Об этом пишет Lenta.ru.

«Профессиональные пилинги, аппаратные чистки и другие интенсивные процедуры лучше проводить у врача-косметолога. Особенно опасны химические пилинги с высокой концентрацией трихлоруксусной, гликолевой или салициловой кислоты», – пояснила врач.

По словам Носаревой, слишком сильное воздействие кислот может привести к ожогам, пигментным пятнам и рубцам. Самостоятельные чистки и использование дермароллеров также опасны. Они могут усилить воспаление, оставить следы на коже или вызвать инфекцию. Не стоит бесконтрольно вводить сыворотки через проколы.

Даже домашние фотоэпиляторы и лазерные приборы требуют осторожности. Неправильные настройки могут вызвать ожоги. Нельзя обрабатывать ими родинки, татуировки и область вокруг глаз. Микротоки тоже подходят не всем. Их нельзя применять при кардиостимуляторах и других электронных имплантах.

Ранее врач-косметолог Виолетта Майгурова также предупредила о рисках нитевого лифтинга и инъекций специальными бьюти-коктейлями с непроверенным составом.