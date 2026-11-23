В Одессе жители греют воду свечами и разводят костры на балконах из-за блэкаута Фото: REUTERS.

Жители Одессы разогревают воду свечами и разводят костры на балконах для приготовления пищи. Об этом сообщило издание "Страна" на фоне длящегося третий день подряд блэкаута в городе.

В публикации показали различные самодельные приспособления одесситов для приготовления пищи и чая, открытый огонь разводят прямо в квартирах. Кроме того, по всей Одессе стоят генераторы. Власти не дают прогнозов по улучшению ситуации с энергоснабжением.

Издание отметило, что 23 ноября местные власти сообщили, что в Одессе нет не только света, а также воды и отопления. Из-за отсутствия электричества в городе прекращено движение общественного транспорта.

Как писал сайт KP.RU, 21 ноября большая часть Одессы осталась без электроснабжения из-за масштабного отключения. По данным Минэнерго Украины, в Одесской области фиксируются массовые отключения электроэнергии, при этом активируются системы автоматической защиты.