НПЗ в Ростовской области приостановил работу после массированной атаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области приостановил работу после массированной комбинированной атаки беспилотников и ракет. Об этом 23 ноября, в понедельник, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале на площадке мессенджера "Макс".

Глава региона пояснил, что атака Вооруженных сил Украины имела комбинированный характер, враг атаковал предприятие беспилотными летательными аппаратами на протяжении более шести часов.

"АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки", - написал губернатор.

Также KP.RU сообщал о последствиях атаки на Ростовскую область 15 ноября. В результате налета беспилотников погиб человек, были пострадавшие, в Таганроге оказалась повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Движение поездов временно приостанавливали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ не атакуют гражданские цели, в отличие от действий украинских военных.