Экс-мэр Красноярска Логинов в последнем слове на суде попросился на СВО Фото: ИВАНОВА Диана.

Бывший глава Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в коррупции, в ходе выступления с последним словом на судебном заседании попросил направить его в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября 2026 года.

«Дальнейшая моя судьба имеет смысл, только если я пойду на специальную военную операцию. Я думаю, только там я смогу принести пользу. Обязательно попрошусь в действующее подразделение», — заявил подсудимый в зале суда.

Напомним, Владиславу Логинову, возглавлявшему администрацию Красноярска с 2022 по 2025 год, инкриминируют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму свыше 180 млн рублей. Его задержали в Красноярске и этапировали в Москву, где 10 июня 2025 года Басманный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а также наложил арест на имущество стоимостью около 20 млн рублей.

Вместе с экс-мэром фигурантами уголовного дела являются бывший вице-мэр города Алексей Давыдов, которому также вменяется получение взяток, а также экс-руководитель муниципального предприятия «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Жвакин, бывший депутат Горсовета Павел Креско и Татьяна Сухова, которым предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).