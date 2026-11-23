Суд Евросоюза принял иски российских платформ "Макс"и VK против санкций Фото: REUTERS.

Суд Евросоюза (ЕС) зарегистрировал исковые заявления против Совета ЕС по отмене санкций от российской платформы "Макс" и холдинга VK. Соответствующие сведения размещены на сайте инстанции.

В исках указано, что санкционные формулировки против информационных платформ РФ бездоказательны и ложны, при этом они недостаточны для демонстрации того, что компании якобы предоставляют поддержку "репрессиям" против гражданского общества.

Заявители потребовали отмены постановления о введении против них ограничительных мер ЕС и оплаты Советом ЕС всех судебных издержек.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2026 года суд ЕС впервые вынес выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций с дочери главы "Транснефти" Майи Токаревой, которая была включена в списки рестрикций в июле 2022 года.

В сентябре 2024 года Токарева суд признал, что Совет не представил доказательств того, что она извлекала выгоду от деятельности своего отца. Несмотря на это, европейские чиновники проигнорировали решение суда и продолжили санкции, продлив их уже на следующий день.