Песков: ВС РФ продолжат болезненные удары по инфраструктуре Украины Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие продолжат наносить болезненные удары по военной инфраструктуре Украины. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская армия продолжает специальную военную операцию и продолжает массированные удары по украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК), по военным и околовоенным целям.

Также Песков подчеркивал, что решение о продолжении трехсторонних переговоров Россия - США - Украина не предполагает ограничений в боевых действиях.