Песков назвал сотрудничество РФ и КНР в энергетике чувствительной сферой Фото: REUTERS.

Взаимодействие России и Китая в энергетической сфере постоянно находится на повестке двусторонних отношений, однако эта область остается весьма чувствительной. Об этом в понедельник, 23 ноября 2026 года, в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва и Пекин ведут непрерывную работу над расширением партнерства в области энергетики и прорабатывают различные направления совместных проектов.

При этом Песков уточнил, что вопрос реализации проекта «Сила Байкала» предметно не поднимался на прошедшем саммите в КНР. Как пояснил пресс-секретарь главы государства, проработкой этой инициативы в настоящее время занимаются профильные специалисты на экспертном уровне.