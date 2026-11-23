Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Москва до сих пор не получила от киевского режима ответа на инициативу о проведении гуманитарной миссии в Константиновке. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какой-либо реакции [на инициативу по по гуммиссии в Константиновке - прим. ред.] от киевского режима мы не получили», — сказал Песков.

При этом, как подчеркнул представитель Кремля, российская сторона готова продолжать гуманитарные операции. Позиция Москвы, по словам Пескова, по этому вопросу остаётся неизменной. Он также обратил внимание, что, несмотря на отсутствие содействия со стороны Киева, российские военные эвакуируют мирное население из опасных районов.

Инициатива о гуманитарной миссии в Константиновке была выдвинута президентом России Владимиром Путиным 12 ноября на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства предложил по примеру операции в Алешках дать возможность примерно 400–500 гражданским лицам, находящимся в Константиновке, покинуть город.