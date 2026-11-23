Песков: РФ будет преследовать по закону всех причастных в случае изъятия активов Фото: REUTERS.

Россия будет в судебном порядке преследовать всех лиц и структуры, причастных к изъятию замороженных российских активов, если подобное решение все же будет реализовано. Об этом в понедельник, 23 ноября 2026 года, заявил пресс-секретарь российского лиедра Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве осведомлены о позиции международного депозитария Euroclear, руководство которого указывает на юридическую невозможность конфискации суверенных средств России.

Кроме того, Песков положительно оценил подход бельгийского руководства к этому вопросу. Пресс-секретарь главы государства отдельно отметил взвешенность позиции премьер-министра Бельгии, который также выступает против незаконного изъятия замороженных российских активов.