Do Rzeczy: польские госпитали начали готовиться к войне Фото: Дарья АСЛАМОВА.

Министерство здравоохранения Польши намерено направить 934 млн злотых (около 230 млн долларов) из инфраструктурного субфонда на подготовку больниц к работе в условиях вооруженного конфликта и угроз национальной безопасности. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Как сообщается, Минздрав Польши совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом разрабатывает критерии отбора участников программы и оценивает реальные потребности клиник в зависимости от региона. Если медучреждениям на востоке страны могут потребоваться подземные укрытия с операционными залами, то больницы в центре и на западе ориентируют на реабилитацию раненых и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.

Военные настаивают на приоритетном финансировании госпиталей, включенных в государственные оборонные планы, однако ведомство пока планирует распределять средства через открытый конкурс.

Кроме того, власти рассматривают привлечение дополнительного финансирования из фондов Евросоюза в рамках бюджета на 2028–2034 годы, чтобы распространить меры подготовки также на поликлиники и аптеки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз заинтересован в подготовке к войне с Россией и не скрывает этого. Он также отметил, что нынешняя украинская власть выгодна Брюсселю, так как выполняет волю западной элиты.