Пашинян объявил о начале реализации «Маршрута Трампа» в Армении Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября объявил о начале практической реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Он дал официальный старт работам по строительству транспортной инфраструктуры в Сюникской области на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

«Мы запускаем крупнейшую экономическую программу Армении со времен обретения независимости», — заявил Пашинян. Он назвал старт данного проекта «практической фазой региональной деблокады». И отметил его важность для современной Армении.

Проект предусматривает создание транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию. В его рамках планируется развивать железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, а также энергетические коммуникации.

Для реализации проекта Армения и США договорились создать совместную компанию TRIPP Development Company. Согласно достигнутым договоренностям, американской стороне отводится 74% участия в ней, армянской — 26%. При этом Ереван заявлял, что сохранит суверенитет и юрисдикцию над территорией, по которой пройдет маршрут.