Песков: Сведения о планах РФ запустить спутник с ЯО несерьезны Фото: REUTERS.

Публикации о якобы неких планах России запустить спутник с ядерным оружием (ЯО) на борту не стоит воспринимать всерьез. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на службу внешней разведки ФРГ сообщили, что у НАТО есть информация о том, что Россия якобы планирует запустить в этом году спутник с ЯО.

Песков прокомментировал сообщения о планах России запустить спутник с ядерным оружием Россия намерена инициировать общение с европейцами, чтобы понять, насколько они являются коалицией Желающих Мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Нет, мы не видели эти сообщения, но там такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез", - сказал он, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле сообщения немецких СМИ и как могут прокомментировать.