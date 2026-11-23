Путин провел встречу с руководителем ФНС Егоровым Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

Накануне стало известно о графике главы государства на эту неделю. Президент России проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также посетит форум, который посвящен искусственному интеллекту. Кроме того, состоится комиссия по стратегии развития топливно-энергетического комплекса.

На прошлой неделе Путин посетил китайский Шэньчжэнь, где состоялся саммит АТЭС.