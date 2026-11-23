Беспилотник нарушил воздушное движение в аэропорту Гамбурга Фото: REUTERS.

В Германии беспилотник нарушил работу аэропорта Гамбурга, в результате двум самолетам пришлось прервать заход на посадку. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

"В воскресенье днем дрон, оказавшийся в зоне захода на посадку в аэропорту Гамбурга, помешал приземлению двух самолетов. Как сообщил представитель полиции, экипажам обоих воздушных судов пришлось прервать заход на посадку. Полиция изъяла беспилотник; в отношении 45-летнего мужчины ведется разбирательство", - говорится в публикации.

По данным газеты, через некоторое время после инцидента сотрудники полиции прибыли в район Поппенбюттель. Там они обнаружили мужчину в сопровождении сына — судя по всему, именно они незадолго до этого запустили дрон. Ребенок получил беспилотник в подарок на день рождения. Отец и сын собирались вместе испытать его в деле.

В полиции уточнили, что беспилотник находился на высоте около 120 метров. При этом система обнаружения БПЛА, используемая службой управления воздушным движением, подала сигнал тревоги.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября стало известно, что на территории академии руководящего состава бундесвера в районе Нинштедтен под Гамбургом нашли беспилотник. Дрон застрял в кроне дерева. По словам свидетелей, перед этим рядом видели человека, который управлял БПЛА, а потом направил его в дерево.