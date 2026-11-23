Рособрнадзор объявил предостережения шести российским вузам Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований шести высшим учебным заведениям России. Соответствующие сведения в понедельник, 23 ноября, были размещены в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

В перечень образовательных организаций, которым ведомство предложило принять меры по обеспечению соблюдения законодательства в рамках федерального государственного контроля в сфере образования, вошли Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Московский авиационный институт (МАИ), Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Кроме того, предостережения были вынесены в адрес Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского, а также частного Сибирского института бизнеса и информационных технологий.

В рамках профилактических мероприятий руководству перечисленных вузов рекомендовано устранить предпосылки к возможным нарушениям установленных нормативов образовательного процесса.