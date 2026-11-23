Уход за сединой не всегда обходится дешевле окрашивания. Фото: NMK-Studio/Shutterstock/Fotodom

Еще недавно женщины старались как можно быстрее закрасить седые корни, но теперь серебристые волосы стали модным акцентом. Однако седина подходит не всем и требует особого ухода. Стилист и парикмахер Анна Михайлова рассказала, кому стоит попробовать такой образ. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если женщина любит красить брови, глаза, носить яркую помаду, акцентную одежду и какие-то необычные детали, то это будет выглядеть круто. Если этого нет, то дама с седыми волосами рискует выглядеть усталой и блеклой», – предупредила эксперт.

По словам Михайловой, чтобы седые волосы выглядели ухоженно, важно уделять внимание коже и макияжу. Некоторые женщины вместо полного отказа от цвета выбирают легкое тонирование или камуфляж седины. Дополнительные оттенки помогают сделать образ выразительнее. Хорошо сочетается с серебристыми волосами и теплый загар.

При этом уход за сединой не всегда обходится дешевле окрашивания. Специальный шампунь может стоить несколько сотен рублей, а салонная процедура с тонированием – 5-10 тысяч. Сами седые волосы иногда становятся более сухими, пористыми и жесткими. Желтоватый оттенок тоже не всегда связан с возрастом: его могут вызывать жесткая вода, ржавчина из труб и курение.

При этом ранее врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что краска для волос может вызвать сильную аллергическую реакцию, в том числе отек Квинке.