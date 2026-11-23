Минздрав разработает правила по выявлению зависимости от гаджетов у детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Министерство здравоохранения РФ подготовит для педагогов и медицинских психологов методические рекомендации по выявлению факторов риска и ранних признаков зависимости от цифровых устройств у несовершеннолетних. Соответствующее поручение дали по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в ее аппарате.

Согласно документу, специалистам предстоит сформулировать четкие критерии, которые помогут школьным учителям и врачам своевременно распознавать формирование зависимого поведения у детей и подростков при взаимодействии со смартфонами, планшетами и другими электронными устройствами.

Отдельный блок поручений касается самых маленьких пользователей. Минпросвещения, Минздраву и Роспотребнадзору предписано совместно разработать памятки и рекомендации для воспитателей детских садов, а также для родителей. В этих материалах профильные ведомства подробно разъяснят правила и допустимые нормы использования гаджетов младенцами и детьми младшего дошкольного возраста.

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