Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о появлении современной инфраструктуры для жителей на востоке столицы.

«В этом году в рамках программ создания комфортной городской среды в районе Новокосино привели в порядок квартал, расположенный между Суздальской и Новокосинской улицами. Там комплексно обновили детскую и спортивную инфраструктуру, обустроили места для тихого отдыха, создав новые точки притяжения местных жителей», – отметил заммэра.

Например, во дворах разместили детские площадки с современными игровыми комплексами и песочницами. Некоторые игровые зоны оформили в космической тематике. Там есть ракета, лунные станции с иллюминаторами и горками, орбита с качелями.

В квартале появились спортивные кластеры. В них жители смогут играть на многофункциональной площадке в баскетбол и волейбол, тренироваться в зонах воркаута на разных тренажерах. Кроме того, в кластерах поставили и теннисные столы. А еще создали места для тихого отдыха с удобными скамейками и качелями под навесами.

Возле здания управы привели в порядок сквер. На финише работ в квартале высадили деревья.