МИД КНР: Единственный путь урегулирования кризиса на Украине - переговоры Фото: REUTERS.

Дипломатия остается единственным возможным путем урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, ответив на вопрос, обсуждалась ли ситуация на Украине в ходе трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС на прошлой неделе..

"Позиция Китая по вопросу украинского кризиса последовательна и ясна. Мы неизменно считаем, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем выхода из кризиса", - сказал он.

По словам дипломата, Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает мирные переговоры наилучшим путем решения украинского конфликта. Он отметил, что украинский конфликт является чрезвычайно сложным. Из Украины пытались сделать "антироссию" и преследовали эти цели.